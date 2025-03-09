إتلاف 130 كغم دجاج وكبدة غير صالحة للاستهلاك في اربد

وقال الحوامدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن اللجان أتلفت 130 كيلو من الدجاج والكبدة غير الصالحة للاستهلاك البشري، وأزالت 30 بسطة من الطريق العام لاعتدائها على الرصيف.
وأكد أن الحاكمية الإدارية ستستمر في متابعة الاعتداءات التي تقع من قبل أصحاب البسطات على الشارع العام، سواء في الأسواق التجارية أو في داخل حرم الدوار، وستزيل العوائق والمواد غير المرغوب فيها والتي تعيق حركة المرور.
ودعا المواطنين للمشاركة الفعالة والتعاون المستمر للمحافظة على الطرق والأرصفة بشكل مستدام وتعزيز الوعي بأهمية الاحترام والحفاظ على الممتلكات العامة، حيث يعد ذلك مسؤولية مشتركة لجميع أفراد المجتمع.
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