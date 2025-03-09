إتلاف 130 كغم دجاج وكبدة غير صالحة للاستهلاك في اربد

الوكيل الإخباري- أنذرت اللجان الرقابية في محافظة اربد خلال جولة مسائية اليوم الأحد، 10 محال تجارية لعدم وضعها لائحة أسعار، و4 منشآت غذائية لعدم التزامها بالشروط الصحية، بحسب مساعد محافظ إربد لشؤون الصحة والسلامة العامة الدكتور علي الحوامدة.

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وقال الحوامدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن اللجان أتلفت 130 كيلو من الدجاج والكبدة غير الصالحة للاستهلاك البشري، وأزالت 30 بسطة من الطريق العام لاعتدائها على الرصيف.



وأكد أن الحاكمية الإدارية ستستمر في متابعة الاعتداءات التي تقع من قبل أصحاب البسطات على الشارع العام، سواء في الأسواق التجارية أو في داخل حرم الدوار، وستزيل العوائق والمواد غير المرغوب فيها والتي تعيق حركة المرور.