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إتلاف 130 كغم دجاج وكبدة غير صالحة للاستهلاك في اربد

دوار الساعة في محافظة اربد
دوار الساعة في محافظة اربد
 
الأحد، 09-03-2025 11:30 م

الوكيل الإخباري-   أنذرت اللجان الرقابية في محافظة اربد خلال جولة مسائية اليوم الأحد، 10 محال تجارية لعدم وضعها لائحة أسعار، و4 منشآت غذائية لعدم التزامها بالشروط الصحية، بحسب مساعد محافظ إربد لشؤون الصحة والسلامة العامة الدكتور علي الحوامدة.

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وقال الحوامدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن اللجان أتلفت 130 كيلو من الدجاج والكبدة غير الصالحة للاستهلاك البشري، وأزالت 30 بسطة من الطريق العام لاعتدائها على الرصيف.


وأكد أن الحاكمية الإدارية ستستمر في متابعة الاعتداءات التي تقع من قبل أصحاب البسطات على الشارع العام، سواء في الأسواق التجارية أو في داخل حرم الدوار، وستزيل العوائق والمواد غير المرغوب فيها والتي تعيق حركة المرور.


ودعا المواطنين للمشاركة الفعالة والتعاون المستمر للمحافظة على الطرق والأرصفة بشكل مستدام وتعزيز الوعي بأهمية الاحترام والحفاظ على الممتلكات العامة، حيث يعد ذلك مسؤولية مشتركة لجميع أفراد المجتمع.

 
 
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