إتلاف 2 طن من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في إربد

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه جرى إتلاف اللحوم المضبوطة وإغلاق الملحمة و اتخاذ الإجراء القانوني بحق صاحبها، مؤكدا أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون مع أي شخص يتلاعب أو يغش في قوت المواطنين.
و أكد أن لجنة الصحة والسلامة العامة لديها تعليمات صارمة بالتعامل مع ملف الغذاء باعتباره خطاً أحمر و أولوية قصوى، مبينا أن الجولات الرقابية في المحافظة مستمرة على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لضبط أي تجاوزات قد تقع.
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