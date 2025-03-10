إتلاف 2 طن من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في إربد

الوكيل الإخباري- قال محافظ إربد، رضوان العتوم، إن اللجان الرقابية ضبطت خلال جولة تفتيشية لها اليوم الاثنين، 2 طن من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في أحد الملاحم.

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وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه جرى إتلاف اللحوم المضبوطة وإغلاق الملحمة و اتخاذ الإجراء القانوني بحق صاحبها، مؤكدا أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون مع أي شخص يتلاعب أو يغش في قوت المواطنين.



و أكد أن لجنة الصحة والسلامة العامة لديها تعليمات صارمة بالتعامل مع ملف الغذاء باعتباره خطاً أحمر و أولوية قصوى، مبينا أن الجولات الرقابية في المحافظة مستمرة على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لضبط أي تجاوزات قد تقع.