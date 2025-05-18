إتلاف 220 طن مواد غذائية في الزرقاء خلال 4 أشهر

وأشار المؤسسة ، إلى أنه خلال الفترة نفسها، أنذرت 973 منشأة وأوقفت 180 أخرى عن العمل، وأغلقت 23 منشأة بالشمع الأحمر، مضيفة أنها تعاملت مع 213 شكوى قدمها مواطنون عبر القنوات الرسمية المخصصة.
وأكدت أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات غذائية، أنها ستكثف جولاتها التفتيشية المفاجئة بالتعاون مع المجتمع المحلي لدرء أي محاولة للإضرار بصحة وسلامة المواطنين.
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