إتلاف 220 طن مواد غذائية في الزرقاء خلال 4 أشهر

الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أن فرقها التفتيشية في فرع الزرقاء نظمت 2222 زيارة رقابية، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر نيسان، أسفرت عن إتلاف نحو 220 طنا من المواد الغذائية، و10.5 ألف لتر من العصائر والمشروبات غير المطابقة للمعايير الصحية، وغير صالحة للاستهلاك البشري.

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وأشار المؤسسة ، إلى أنه خلال الفترة نفسها، أنذرت 973 منشأة وأوقفت 180 أخرى عن العمل، وأغلقت 23 منشأة بالشمع الأحمر، مضيفة أنها تعاملت مع 213 شكوى قدمها مواطنون عبر القنوات الرسمية المخصصة.