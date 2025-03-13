إتلاف 7639 كيلوغرام مواد غذائية منذ بدء العام في مادبا

الوكيل الإخباري- أتلفت مؤسسة الغذاء والدواء 7639 كيلوغراما من المواد الغذائية و 119 لترا من المواد السائلة خلال جولات رقابية في محافظة مادبا، منذ بداية العام الحالي 2025.

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