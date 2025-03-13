إتلاف 7639 كيلوغرام مواد غذائية منذ بدء العام في مادبا

وأوضحت المؤسسة، لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، أن مكتب مادبا نفذ 408 جولات رقابية منذ بداية العام، أسفرت عن توجيه 193 إنذارا، وإيقاف 27 منشأة عن العمل، وإغلاق منشأتين.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية المفرق تحرر 43 مخالفة وإنذارا منذ بداية رمضان
-
إغلاق 11 منشأة مخالفة في جرش
-
الاردن يرحب بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب
-
بحث تعزيز الشراكة بين بلدية السلط والسفارة التركية
-
17 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
مدير الإقراض الزراعي يتفقد عددا من المشاريع في غور الصافي
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك حالة نموذجية في الصمود والتعامل مع أزمات المنطقة
-
تربية الكورة تطلق حملة "سلة الخير"