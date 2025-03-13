 
الخميس 2025-03-13 04:38 م
 

إتلاف 7639 كيلوغرام مواد غذائية منذ بدء العام في مادبا

مادبا
مادبا
 
الخميس، 13-03-2025 04:25 م

الوكيل الإخباري-    أتلفت مؤسسة الغذاء والدواء 7639 كيلوغراما من المواد الغذائية و 119 لترا من المواد السائلة خلال جولات رقابية في محافظة مادبا، منذ بداية العام الحالي 2025.

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وأوضحت المؤسسة، لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، أن مكتب مادبا نفذ 408 جولات رقابية منذ بداية العام، أسفرت عن توجيه 193 إنذارا، وإيقاف 27 منشأة عن العمل، وإغلاق منشأتين.
 

 
 
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