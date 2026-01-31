إجراءات تنظيمية جديدة لتسهيل السفر عبر جسر الملك حسين

وجاء في الاتفاقية التي نشرتها صفحات فلسطينية - اعتماد ساعات الحجز الإلكترونية كأساس وحيد للدخول إلى المعبر، ومنع الاصطفاف العشوائي، وتنظيم السفر بحيث لا يضطر المسافرون، خصوصاً العائلات والأطفال، إلى المبيت على الأرصفة.
كما تقرر نقل مركز تجهيز السفر إلى مقرات الشركة في عمّان لتسهيل صعود الحافلات وفق المواعيد، وإجراء التفتيش المسبق وتنظيم الأمتعة قبل الوصول إلى الجسر.
وفيما يتعلق بالشفافية ومكافحة الإكراميات، تم التأكيد على منع الإكراميات الفردية بشكل قاطع، والسماح فقط بصندوق إكراميات موحد في نهاية المسار وبشكل اختياري، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المسافرين دون تمييز. كما سيتم الإعلان عن الإجراءات بشكل مكتوب وتفعيل قسم شكاوى للتعامل مع أي تجاوزات.
وشملت الإجراءات الجديدة أيضًا التزام الموظفين بالزي الموحد وبطاقات تعريف، فيما لم يصدر اي بيان رسمي من شركة جت بهذا الخصوص.
