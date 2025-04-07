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إجراءات صارمة من بلدية اربد ومخالفات صحية بالجملة

بلدية اربد الكبرى
بلدية اربد الكبرى
 
الإثنين، 07-04-2025 08:52 ص
الوكيل الإخباري-  أنذرت بلدية إربد الكبرى 392 منشأة خلال آذار الماضي، وفقاً لمدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في البلدية المهندس يحيى العمري.اضافة اعلان


وقال العمري، اليوم الاثنين، إن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 87 منشأة، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 583 زيارة، وإغلاق 3 منشآت.

وأوضح أن الدائرة تعاملت مع 21 شكوى، كما حولت 7 منشآت وأفراداً إلى المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، بسبب ارتكابهم مخالفات. كما بلغ عدد كشوفات رخص المهن المنفذة 102.

وبين العمري أن الدائرة تواصل تكثيف حملاتها التفتيشية عبر قسم التفتيش الصحي وقسم الأسواق.
 
gnews

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