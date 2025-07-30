إجراء أول عملية لاستئصال بؤرة صرعية في الدماغ بمستشفيات البشير

الوكيل الإخباري- أجرى فريق طبي مختص بجراحة الأعصاب في مستشفيات البشير، أول عملية لاستئصال بؤرة صرعية في الدماغ لفتاة تبلغ من العمر 18 عاما، باستخدام تقنيات متقدمة شملت التخطيط الدماغي المباشر وزراعة شريحة فوق القشرة الدماغية لتحديد البؤرة المسؤولة عن التشنجات.

اضافة اعلان



وقالت المستشفى في بيان، اليوم الأربعاء، إن العملية أجريت من قبل جراح الأعصاب الدكتور أنس حميدي، حيث يعد هذا النوع من العمليات نقلة نوعية في علاج مرضى الصرع المستعصي على العلاجات الدوائية.



وشارك في إنجاز العملية فريق مختص بأمراض الأعصاب، مكون من الدكتور عصام الخواجا والدكتور محمد رشيد والدكتور محمد البطوش بمشاركة تطوعية من اختصاصية أعصاب الأطفال الدكتورة مي بدر الدين.