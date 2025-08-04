إجراء عملية جراحية معقدة الأولى من نوعها لطفل بمستشفى الملك المؤسس

وبحسب بيان صادر عن المستشفى، اليوم الاثنين، تم خلال العملية إجراء تحويلة وريدية بين الوريد المساريقي العلوي والوريد البوابي الأيسر، باستخدام الوريد الوداجي الداخلي، الذي تم استخراجه من الرقبة.
وقال استشاري جراحة الكبد والبنكرياس وزراعة الأعضاء الدكتور خالد علي عبيدات إن العملية أُجريت بنجاح بالتعاون مع نخبة من الأطباء والكوادر الطبية المتخصصة، في عملية وُصفت بالمعقدة والدقيقة نظراً لحساسية الحالة وصغر عمر المريض.
وأضاف أن العملية جاءت بعد معاناة استمرت أكثر من ثلاث سنوات، حيث كان الطفل يعاني من نوبات نزيف متكررة من المعدة والمريء، حيث أظهرت الفحوصات الطبية وجود دوالي مريئية ناجمة عن انسداد في الوريد البوابي، نتيجة تكون خثرات دموية خارجه.
-
أخبار متعلقة
-
دورة تدريبية حول كفاءة استخدام المياه لمزارعي الكرك
-
العيسوي يلتقي وفد الشبكة العربية للإبداع والابتكار
-
لجنة امانة عمان تقر اتفاقية بريدية ومساهمة بمشروع هندسة الاجراءات ومشاركة أوروبية
-
عبور قافلة مساعدات أردنية جديدة مكونة من 38 شاحنة لغزة
-
الكشف عن سبب سقوط عمارة إربد
-
الضمان تُطلق خدمة إصدار براءة الذمة إلكترونياً للمتقاعدين وورثتهم المستحقين
-
نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2025
-
توقعات بانخفاض أسعار الزي المدرسي بفعل المنافسة