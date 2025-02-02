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إجراء عملية لتجميل حوض الكلية بالمنظار في مستشفى النديم

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أرشيفية
الأحد، 02-02-2025 03:51 م

الوكيل الإخباري- أجرى فريق طبي من كوادر مستشفى النديم في مأدبا، عملية نوعية بواسطة المنظار لتجميل حوض الكلية الأيمن.

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وتكون الفريق الذي أجرى العملية بإشراف اختصاصي جراحة الكلى والمسالك الدكتور راشد الخلايلة، من طبيب المسالك الدكتور أحمد بركات ورئيس قسم التخدير الدكتور محمد الحواتمة ورئيس العمليات الممرض جميل الفشيكات والكادر التمريضي في قسم الجراحة.


وقال الدكتور الخلايلة إن هذه العملية والتي أجريت لأول مرة في المستشفى، من أصعب العمليات التي تجرى بالمنظار الجراحي و بواسطة 4 ثقوب صغيرة في البطن بدلا من الجراحة التقليدية في الخاصرة.


وأضاف أن العملية تتميز بمهارات في قص وتوسيع الجزء المتضيق ومن ثم خياطة تجميلية لحوض الكلية، وما يميزها أن المريض يتعافى بسرعة لعدم وجود جرح كبير في البطن.


بدوره، أكد مدير مستشفى النديم، الدكتور بهاء الحلالمة، أن المستشفى شهد تطورا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة بعد أعمال توسعة سمحت بإجراء عمليات كان يصعب القيام بها سابقا.


وبين أن المستشفى يوفر 123 سريرا إضافة إلى 12 عيادة اختصاص، إلى جانب استحداث عيادات قلب وروماتيزم وغدد صماء، إضافة إلى تزويد المستشفى بأجهزة متطورة مثل جهاز هشاشه العظام وماموغرام لفحص السرطان وجهاز تخطيط الدماغ.

 
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