إجلاء 12 أردنياً من لبنان عبر طائرة عسكرية

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن هذه طائرة الإجلاء الخامسة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان، إذ وصل إجمالي عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من لبنان عبر طائرات السلاح الجو الملكي ١١٤ مواطناً أردنياً وجميعهم ممن سجلوا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالإجلاء لدى السفارة الأردنية في لبنان، مشيراً إلى أن عمليات الإجلاء تأتي ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة بالمشاركة مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بهدف تأمين عودة المواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان إلى المملكة بسلامة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية.
وأضاف السفير القضاة أنه ومنذ بداية شهر آب الماضي إلى الآن وصل ٣٣٥٣ مواطناً أردنياً إلى المملكة قادمين من لبنان، من خلال مطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى الأعداد التي وصلت براً عبر مركز حدود جابر.
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