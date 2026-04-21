إحالة الناطق الإعلامي في أمانة عمّان ناصر الرحامنة إلى التقاعد

أرشيفية
 
الثلاثاء، 21-04-2026 03:05 م

الوكيل الإخباري- علم "موقع الوكيل الاخباري" ان  لجنة امانة عمان وافقت على تنسيبات لجنة الموارد البشرية بإحالة الناطق الاعلامي باسم امانة عمان الكبرى ، ناصر الرحامنة على التقاعد .اضافة اعلان


قرار احالة الرحامنة على التقاعد جاء وفق مصدر في الأمانة ضمن القرارات الدورية للإحالات والتشكيلات.

يشار الى ان الرحامنة ارتبط خلال سنوات عمله بتواصل مستمر مع وسائل الإعلام، بتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بردود الامانة على الملاحظات والبيانات الرسمية التي تهم المواطنين.

 
 


gnews

