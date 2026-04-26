إحباط تهريب أعمال شعوذة عبر التجارة الإلكترونية في الأردن

وأضاف أن هذه المضبوطات غالبًا ما يتم إخفاؤها داخل طرود تحتوي على ملابس أو ألعاب أطفال أو إكسسوارات، حيث تُدرج بطرق تمويهية داخل الشحنات.
وأوضح أن الكوادر الجمركية تشتبه ببعض الطرود بناءً على مؤشرات محددة ليصار إلى إخضاعها لتفتيش دقيق، ما أسفر عن العثور على هذه المواد داخل عدد من الطرود المشتبه بها.
وبيّن أنه تم التحفّظ على المضبوطات وحجزها أصوليًا، حيث شُكّلت لجنة مختصة لإتلافها وفق الإجراءات المعتمدة، وذلك بعد الاستئناس برأي دائرة الإفتاء العام.
وتهيب الجمارك الأردنية بالمواطنين ومتلقي خدماتها ضرورة الالتزام بالتشريعات النافذة وعدم طلب أو استيراد أي مواد مخالفة للقانون أو الأعراف، مؤكدة استمرارها في تشديد الرقابة على الطرود البريدية ضمن جهودها لحماية المجتمع والحفاظ على أمنه وسلامته.
