إحباط تهريب أعمال شعوذة عبر التجارة الإلكترونية في الأردن

الوكيل الإخباري-  صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية عن تمكّن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك التجارة الإلكترونية من ضبط وإتلاف عدد كبير من أعمال الشعوذة التي وردت ضمن طرود بريدية مختلفة، وذلك خلال الستة أشهر الماضية.اضافة اعلان


وأضاف أن هذه المضبوطات غالبًا ما يتم إخفاؤها داخل طرود تحتوي على ملابس أو ألعاب أطفال أو إكسسوارات، حيث تُدرج بطرق تمويهية داخل الشحنات.

وأوضح أن الكوادر الجمركية تشتبه ببعض الطرود بناءً على مؤشرات محددة ليصار إلى إخضاعها لتفتيش دقيق، ما أسفر عن العثور على هذه المواد داخل عدد من الطرود المشتبه بها.

وبيّن أنه تم التحفّظ على المضبوطات وحجزها أصوليًا، حيث شُكّلت لجنة مختصة لإتلافها وفق الإجراءات المعتمدة، وذلك بعد الاستئناس برأي دائرة الإفتاء العام.

وتهيب الجمارك الأردنية بالمواطنين ومتلقي خدماتها ضرورة الالتزام بالتشريعات النافذة وعدم طلب أو استيراد أي مواد مخالفة للقانون أو الأعراف، مؤكدة استمرارها في تشديد الرقابة على الطرود البريدية ضمن جهودها لحماية المجتمع والحفاظ على أمنه وسلامته.
 
 


