الخميس 2026-03-26 02:46 م

إحباط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود الشمالية إلى سوريا

الخميس، 26-03-2026 02:22 م

الوكيل الإخباري-    أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الخميس، محاولة تسلل شخصين، على واجهتها الشمالية، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة.

وتم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهم من قبل قوات حرس الحدود وإلقاء القبض عليهم دون وقوع إصابات وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

 
 


أحدث الأخبار

"المياه": فيضان 4 سدود جنوب المملكة

أخبار محلية المياه: فيضان 4 سدود جنوب المملكة

إحباط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود الشمالية إلى سوريا

أخبار محلية إحباط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود الشمالية إلى سوريا

فيضان سد شيظم يتسبب بانجراف في الطريق الملوكي بمنطقة اللعبان.. وإغلاق الطريق احترازيًا

أخبار محلية الاشغال: فيضان سد شيظم يتسبب بانجراف في الطريق الملوكي وإغلاق الطريق احترازيًا

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة: استهداف أراضي المملكة بثلاثة صواريخ خلال ال 24 ساعة الماضية

ارشيفية

أخبار محلية إغلاق طريق الكرك - الطفيلة بعد انهيار جزء منه

أخبار محلية خبير اقتصادي: هذا ما يحدث برواتب المتقاعدين لو أفلس صندوق الضمان الاجتماعي

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن يحذر الأردنيين من المنخفض الجوي السائد

امانة عمان

أخبار محلية امانة عمان: لا ملاحظات او شكاوى من الميدان منذ بدء المنخفض الجوي



 






