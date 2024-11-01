 
الجمعة 2024-11-01 03:39 م
 

إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

مخدرات مضبوطة على يد القوات المسلحة الأردنية الباسلة
مخدرات مضبوطة على يد القوات المسلحة الأردنية الباسلة
الجمعة، 01-11-2024 01:12 م
الوكيل الإخباري- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت، صباح اليوم الجمعة، على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة.اضافة اعلان


وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، طبقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة المسيرة ومتابعتها؛ إذ تم التعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع أشكال عمليات التسلل والتهريب كافة، للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
 
gnews

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