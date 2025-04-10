الخميس 2025-04-10 12:29 م
 

إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

جانب من المخدرات التي تم ضبطها
جانب من المخدرات التي تم ضبطها
 
الخميس، 10-04-2025 10:44 ص
الوكيل الإخباري-  صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت مساء أمس الأربعاء من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسؤوليتها.اضافة اعلان


وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، طبّقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، وتم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير مختلف قدراتها وإمكاناتها لمنع جميع أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
 
gnews

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