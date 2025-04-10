إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، طبّقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، وتم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير مختلف قدراتها وإمكاناتها لمنع جميع أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
-
أخبار متعلقة
-
توقيع مذكرة تفاهم بين "العمل" و"الإحصاءات"
-
صدور العدد 111 من مجلة "دراسات شرق أوسطية"
-
اجتماع يبحث مشاكل النقل بين القرى في الألوية المحيطة بالعاصمة
-
تحذير شديد اللهجة من وزارة الأوقاف مع اقتراب موسم الحج
-
30 نيسان الحالي آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2024
-
دفعة جديدة لمستحقي القروض من صندوق إسكان موظفي الأمانة
-
إعلان تجنيد صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
-
تنسيق مؤسسي شامل لتحديث إنارة طريق العدسية - البحر الميت بوحدات ذكية موفّرة للطاقة