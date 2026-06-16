الثلاثاء 2026-06-16 04:25 ص

إحسان حداد يوجه رسالة حماسية قبل انطلاق مشوار الأردن العالمي

إحسان حداد يوجه رسالة حماسية قبل انطلاق مشوار الأردن العالمي
إحسان حداد يوجه رسالة حماسية قبل انطلاق مشوار الأردن العالمي
 
الثلاثاء، 16-06-2026 02:30 ص
الوكيل الإخباري-   أكد قائد المنتخب الوطني إحسان حداد أن منتخب النشامى يشعر بالفخر أكثر من شعوره بالضغط في مشاركته بكأس العالم 2026.اضافة اعلان


وقال حداد في المؤتمر الصحفي الأول للمنتخب الوطني قبل مباراته الافتتاحية في كأس العالم، إن الجماهير الأردنية دائمًا ما تكون حاضرة وداعمة، وإن اللاعبين سيقدمون كل ما يملكون داخل أرض الملعب لإسعادهم وإفراحهم.

وبيّن أن منتخب النمسا يمتلك إمكانيات جيدة، إلا أن المواجهة ستعتمد على الصبر والتحمل لمدة 90 دقيقة، ومن ينجح في ذلك ستكون له الكلمة في النهاية.

وأشار إلى أن البطولة تضم منتخبات كبيرة وأساطير غائبة، من بينها منتخب إيطاليا حامل اللقب أربع مرات، مؤكدًا أن ذلك لا يشكل ضغطًا على اللاعبين، الذين جاؤوا إلى المونديال بهدف المتعة والتعلم وتقديم أفضل ما لديهم.
 
 


gnews

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