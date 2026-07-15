إخماد حريق مستودع قطع غيار سيارات في القويسمة دون إصابات

الوكيل الإخباري- أخمدت كوادر الإطفاء المتخصصة في مديرية الدفاع المدني، بالتعاون مع الشرطة، حريقا اندلع داخل مبنى مكوّن من طابقين وهنغر يُستخدمان كمستودع لقطع غيار السيارات في منطقة القويسمة.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأربعاء، إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، موضحًا أنه لم ينتج عنه أي إصابات بالأرواح.



وأضاف أن عمليات الإخماد شارك فيها العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية المتخصصة، إلى جانب عدد كبير من الكوادر البشرية، نظرًا لطبيعة الحريق ومساحته التي قُدّرت بقرابة 850 مترًا مربعًا.