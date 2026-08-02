الأحد 2026-08-02 10:20 ص

"إدارة الترخيص": الرخصة الإلكترونية أصبحت معتمدة لدى الأمن العام والإدارات المرورية

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
 
الأحد، 02-08-2026 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس قسم المركبات الخصوصية في إدارة ترخيص السواقين والمركبات، المقدم محمد الدعجة، إن الإدارة باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية، ضمن إجراءات التحول الرقمي التي تنفذها الحكومة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأوضح الدعجة  أن إجراءات ترخيص المركبات لم تتغير، باستثناء استبدال القسيمة البلاستيكية بقسيمة إلكترونية تصل إلى المواطن على شكل رمز استجابة سريع (QR) أو رابط إلكتروني عبر الهاتف.


وأضاف أن المعاملات المالية أصبحت تعتمد بشكل كامل على وسائل الدفع الإلكتروني، إذ يحصل المراجع، بعد استكمال إجراءات الفحص الفني والتأمين، على أمر دفع يمكن تسديده عبر موظفي البريد الأردني داخل مراكز الترخيص أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، قبل استكمال إجراءات إصدار الرخصة.


وأشار إلى أن المواطنين الذين لا يستخدمون التطبيقات الإلكترونية يمكنهم الاعتماد على الرابط الذي يُرسل عبر الرسائل النصية، مؤكدا أنه يتيح لرجال الأمن العام التحقق من صلاحية ترخيص المركبة إلكترونيا.

 

وبيّن الدعجة أن الخدمات الإلكترونية تتيح أيضا تجديد ترخيص المركبات التي لا تتطلب مراجعة أو فحصا فنيا من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة الترخيص، بدون الحاجة إلى مراجعة مراكز الترخيص، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

 
 


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