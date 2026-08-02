"إدارة الترخيص": الرخصة الإلكترونية أصبحت معتمدة لدى الأمن العام والإدارات المرورية

وأوضح الدعجة أن إجراءات ترخيص المركبات لم تتغير، باستثناء استبدال القسيمة البلاستيكية بقسيمة إلكترونية تصل إلى المواطن على شكل رمز استجابة سريع (QR) أو رابط إلكتروني عبر الهاتف.
وأضاف أن المعاملات المالية أصبحت تعتمد بشكل كامل على وسائل الدفع الإلكتروني، إذ يحصل المراجع، بعد استكمال إجراءات الفحص الفني والتأمين، على أمر دفع يمكن تسديده عبر موظفي البريد الأردني داخل مراكز الترخيص أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، قبل استكمال إجراءات إصدار الرخصة.
وأشار إلى أن المواطنين الذين لا يستخدمون التطبيقات الإلكترونية يمكنهم الاعتماد على الرابط الذي يُرسل عبر الرسائل النصية، مؤكدا أنه يتيح لرجال الأمن العام التحقق من صلاحية ترخيص المركبة إلكترونيا.
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