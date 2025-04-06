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إدارة السير تحذر المواطنين في هذه المناطق

إدارة السير
إدارة السير
 
الأحد، 06-04-2025 07:25 م
الوكيل الإخباري-   دعت إدارة السير المواطنين إلى ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، في ظل ما تشهده محافظة المفرق وعدد من مناطق المملكة من رياح شديدة مصحوبة بالغبار، وتساقط خفيف للأمطار في مناطق أخرى.اضافة اعلان


وأكدت الإدارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذه الظروف الجوية تتطلب توخي الحذر الشديد، والالتزام بالتعليمات المرورية، تجنباً لوقوع الحوادث، وحفاظاً على سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق.

ودعت الإدارة السائقين إلى التأني أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتفادي استخدام المكابح بشكل مفاجئ، والانتباه للتغيرات المفاجئة في حالة الطريق والرؤية الأفقية.
 
gnews

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