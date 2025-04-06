إدارة السير تحذر المواطنين في هذه المناطق

وأكدت الإدارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذه الظروف الجوية تتطلب توخي الحذر الشديد، والالتزام بالتعليمات المرورية، تجنباً لوقوع الحوادث، وحفاظاً على سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق.
ودعت الإدارة السائقين إلى التأني أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتفادي استخدام المكابح بشكل مفاجئ، والانتباه للتغيرات المفاجئة في حالة الطريق والرؤية الأفقية.
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