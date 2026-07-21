إدارة السير تستكمل منظومة الإدارة المتكاملة بشهادة الإدارة البيئية

الوكيل الإخباري- حصلت إدارة السير على شهادة نظام الإدارة البيئية (ISO 14001:2015)، مستكملة بذلك متطلبات منظومة الإدارة المتكاملة، في إطار سعيها لتبني أفضل الممارسات الدولية في أنظمة الإدارة.

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وقالت الإدارة، في منشور على صفحاتها، إن حصولها على الشهادة يأتي تتويجاً لمسيرتها في تطبيق أنظمة الإدارة الدولية، بعد نيلها سابقاً شهادات أنظمة إدارة الجودة، والسلامة والصحة المهنية، وإدارة السلامة المرورية، لتكون من أوائل الإدارات التي تطبق هذه المعايير بشكل متكامل.