إدارة السير توضح حول المخالفات المرورية

وأشار الى الدور المهم الذي تقوم به مديرية الأمن العام في تحقيق الأمن الاقتصادي والمحافظة على الاستثمارات من خلال الاستراتيجيات والخطط الأمنية والمرورية ذات العلاقة بالتنسيق والتشاركية مع جميع الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية.
وقال إن هذه الأنظمة تساهم في رصد المخالفات فور حدوثها، ما يعزز من سرعة الاستجابة ويقلل من المخاطر الناتجة عن الحوادث كما أنها توفر سجلات مرورية دقيقة تساعد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل شفاف وفعال، ما يساهم في تحسين سلامة الطرق وتقليل الحوادث المرورية بشكل كبير.
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