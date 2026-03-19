إدارة السير: خطة مرورية خاصة خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- ‏قال مدير إدارة السير العميد رائد العساف إنه قبل ‏حلول شهر رمضان المبارك تم إعداد خطة تتكون من أربعة مراحل حيث كانت تشمل العشرة أيام قبل ‏بداية الشهر الفضيل ومن ثم العشرة أيام الأوائل وبعدها النصف الثاني ‏من الشهر الفضيل ومن ثم فترة العيد ‏.





وأكد أنه من خلال التغذية الراجعة لإدارة السير للمراحل الثلاث الأولى ‏من شهر رمضان المبارك تتقدم الإدارة بالشكر للمواطنين لتعاملهم ‏بإيجابية مطلقة مع الحركة المرورية والوسائل التوعوية وإرشادات رقباء ‏السير في الميدان من خلال التعامل مع الفترة المرورية الصباحية ‏والمسائية خلال ذهابهم وعودتهم إلى العمل مؤكدا أن الأغلبية من ‏المواطنين أبدوا التزاما بالتقيد بإرشادات رقباء السير ما انعكس إيجابا ‏على انسيابية الحركة المرورية والحد من الازدحام ‏



وأشار إلى أن إدارة السير تعمل منذ أسبوع على تنفيذ الخطة المرورية ‏الخاصة بالعشر الأواخر التي تشمل وقفات العيد مؤكدا أنه رغم الأحوال ‏الجوية التي تصحبها تساقطا للأمطار الغزيرة كان هناك تواجد لنشامى ‏السير في محيط الأسواق التجارية التي شهدت حركة تجارية نشطة وذلك ‏لضمان الانسيابية المرورية في محيط الأسواق التجارية مشيرأ إلى أن ‏تجاوب المواطنين مع توجيهات رقباء السير كان لها الأثر الأكبر في ‏انسيابية الحركة المرورية أمس ‏



وأضاف أنه بالتزامن مع آخر أيام الشهر الفضيل فإن كافة كوادر إدارة ‏السير الميدانية والإدارية سيكونون متواجدين لتعزيز كافة الشوارع ‏والأسواق التجارية ضمن اختصاص المملكة سواء في العاصمة أو في ‏المحافظات حيث سيتم اليوم مضاعفة أعداد رقباء السير في كافة المواقع ‏ضمن مناطق الإختصاص ‏

وأضاف أنه بالنسبة لأول يوم للعيد سواء كان غدا أو بعد غد سيكون ‏هناك خطة مرورية تبدأ بضمان انسيابية الحركة المرورية أمام المساجد ‏التي يؤدى بها صلاة العيد كما سيكون هناك خطة خاصة بمحيط المقابر ‏الرئيسية ضمن الاختصاص بالكامل وبين أنه سيتم نشر كوادر إدارة ‏السير في كافة الشوارع الرئيسية لضمان التنقل الآمن للمواطنين بين ‏المحافظات من خلال ضبط السرعات العالية والمخالفات الخطرة لتجنب ‏وقوع الحوادث لا قدر الله ‏



وقال إن الخبرات التراكمية لإدارة السير تعتمد على التغذية الراجعة ‏للخدمات المقدمة والدروس المستفادة من كل فعالية أو واجب يتم تقديمه ‏على مدار العام بالكامل ‏

وأشار إلى أنه من خلال الخبرات التراكمية لإدارة السير بكافة الأعياد ‏تبين أن اليوم الثاني من العيد يكون فيه حركة نشطة باتجاه المطاعم ‏وأماكن التنزه وبين أنه تم وضع خطة خاصة بالحركة المرورية في ‏محيط المولات والأسواق ضمن مناطق الإختصاص حيث سيتم نشر ‏مجموعات السير بالكامل ضمن هذه المناطق وكذلك باقي أيام العيد ‏السعيد



وقدم العميد العساف ‏مجموعة من النصائح للمواطنين والسائقين حيث ‏دعا المشاة إلى الانتباه خاصة مع وجود الأطفال أثناء التنقل في الأسواق ‏التجارية ومراقبة حركتهم أثناء عملية التسوق لتجنب حوادث الدهس كما ‏أكد على ضرورة تجنب الوقوف المعيق والمزدوج والعشوائي لتجنب ‏إعاقة الحركة المرورية وتجنب الازدحام ‏



كما دعا السائقين إلى تجنب السرعات العالية التي قد تؤدي إلى وقوع ‏الحوادث كحوادث التدهور الناتج عن السرعة والتعامل الخاطئ مع ‏المنعطفات وذلك لضمان الوصول الآمن للمواطنين إلى وجهاتهم المختلفة ‏بأمان ‏





