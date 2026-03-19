إدارة السير: خطة مرورية خاصة خلال عطلة العيد

وأكد أنه من خلال التغذية الراجعة لإدارة السير للمراحل الثلاث الأولى من شهر رمضان المبارك تتقدم الإدارة بالشكر للمواطنين لتعاملهم بإيجابية مطلقة مع الحركة المرورية والوسائل التوعوية وإرشادات رقباء السير في الميدان من خلال التعامل مع الفترة المرورية الصباحية والمسائية خلال ذهابهم وعودتهم إلى العمل مؤكدا أن الأغلبية من المواطنين أبدوا التزاما بالتقيد بإرشادات رقباء السير ما انعكس إيجابا على انسيابية الحركة المرورية والحد من الازدحام
وأشار إلى أن إدارة السير تعمل منذ أسبوع على تنفيذ الخطة المرورية الخاصة بالعشر الأواخر التي تشمل وقفات العيد مؤكدا أنه رغم الأحوال الجوية التي تصحبها تساقطا للأمطار الغزيرة كان هناك تواجد لنشامى السير في محيط الأسواق التجارية التي شهدت حركة تجارية نشطة وذلك لضمان الانسيابية المرورية في محيط الأسواق التجارية مشيرأ إلى أن تجاوب المواطنين مع توجيهات رقباء السير كان لها الأثر الأكبر في انسيابية الحركة المرورية أمس
وأضاف أنه بالتزامن مع آخر أيام الشهر الفضيل فإن كافة كوادر إدارة السير الميدانية والإدارية سيكونون متواجدين لتعزيز كافة الشوارع والأسواق التجارية ضمن اختصاص المملكة سواء في العاصمة أو في المحافظات حيث سيتم اليوم مضاعفة أعداد رقباء السير في كافة المواقع ضمن مناطق الإختصاص
وأضاف أنه بالنسبة لأول يوم للعيد سواء كان غدا أو بعد غد سيكون هناك خطة مرورية تبدأ بضمان انسيابية الحركة المرورية أمام المساجد التي يؤدى بها صلاة العيد كما سيكون هناك خطة خاصة بمحيط المقابر الرئيسية ضمن الاختصاص بالكامل وبين أنه سيتم نشر كوادر إدارة السير في كافة الشوارع الرئيسية لضمان التنقل الآمن للمواطنين بين المحافظات من خلال ضبط السرعات العالية والمخالفات الخطرة لتجنب وقوع الحوادث لا قدر الله
وقال إن الخبرات التراكمية لإدارة السير تعتمد على التغذية الراجعة للخدمات المقدمة والدروس المستفادة من كل فعالية أو واجب يتم تقديمه على مدار العام بالكامل
وأشار إلى أنه من خلال الخبرات التراكمية لإدارة السير بكافة الأعياد تبين أن اليوم الثاني من العيد يكون فيه حركة نشطة باتجاه المطاعم وأماكن التنزه وبين أنه تم وضع خطة خاصة بالحركة المرورية في محيط المولات والأسواق ضمن مناطق الإختصاص حيث سيتم نشر مجموعات السير بالكامل ضمن هذه المناطق وكذلك باقي أيام العيد السعيد
وقدم العميد العساف مجموعة من النصائح للمواطنين والسائقين حيث دعا المشاة إلى الانتباه خاصة مع وجود الأطفال أثناء التنقل في الأسواق التجارية ومراقبة حركتهم أثناء عملية التسوق لتجنب حوادث الدهس كما أكد على ضرورة تجنب الوقوف المعيق والمزدوج والعشوائي لتجنب إعاقة الحركة المرورية وتجنب الازدحام
كما دعا السائقين إلى تجنب السرعات العالية التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث كحوادث التدهور الناتج عن السرعة والتعامل الخاطئ مع المنعطفات وذلك لضمان الوصول الآمن للمواطنين إلى وجهاتهم المختلفة بأمان
