الأربعاء 2026-04-15 09:59 ص

إدارة السير: 200 دينار مخالفة مرتكبي هذا الفعل - فيديو

أحد أفراد إدارة السير في مديرية الأمن العام
أحد أفراد إدارة السير في مديرية الأمن العام
 
الأربعاء، 15-04-2026 08:28 ص
الوكيل الإخباري- شددت إدارة السير على خطورة القيادة بطريقة متهورة واستعراضية، مؤكدة أنها تشكل تهديداً مباشراً لحياة مستخدمي الطريق، وتعكس سلوكاً استهتارياً وتعدياً واضحاً على حقوق الآخرين.اضافة اعلان


وأوضحت الإدارة أن هذا النوع من المخالفات يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، تشمل تحرير مخالفة مالية بقيمة 200 دينار، إضافة إلى حجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يوماً، وذلك في إطار الحد من هذه السلوكيات الخطرة وتعزيز السلامة المرورية.

وأكدت إدارة السير أن التعامل مع مثل هذه التصرفات يتم بحزم، لما لها من آثار سلبية قد تؤدي إلى حوادث خطيرة، داعية السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والتحلي بالمسؤولية أثناء القيادة.

وفي السياق ذاته، بيّنت أن نشر مقاطع الفيديو المتعلقة بهذه المخالفات يأتي لأغراض توعوية بحتة، مشددة على ضرورة الالتزام بأخلاقيات التعليق وعدم الإساءة للأشخاص الذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
 
 


عربي ودولي ترامب: لا أفكر في تمديد الهدنة مع إيران

عربي ودولي رئيس وزراء باكستان يبدأ الأربعاء جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا

عربي ودولي الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران

عربي ودولي إطلاق صواريخ من لبنان نحو عكا ونهاريا وإنذارات واسعة في الجليل

أخبار محلية الاقتصاد الرقمي تطلق تحديثًا شاملاً لتطبيق "سند" وخدمات جديدة للمواطنين



 






