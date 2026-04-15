إدارة السير: 200 دينار مخالفة مرتكبي هذا الفعل - فيديو

الوكيل الإخباري- شددت إدارة السير على خطورة القيادة بطريقة متهورة واستعراضية، مؤكدة أنها تشكل تهديداً مباشراً لحياة مستخدمي الطريق، وتعكس سلوكاً استهتارياً وتعدياً واضحاً على حقوق الآخرين.





وأوضحت الإدارة أن هذا النوع من المخالفات يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، تشمل تحرير مخالفة مالية بقيمة 200 دينار، إضافة إلى حجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يوماً، وذلك في إطار الحد من هذه السلوكيات الخطرة وتعزيز السلامة المرورية.



وأكدت إدارة السير أن التعامل مع مثل هذه التصرفات يتم بحزم، لما لها من آثار سلبية قد تؤدي إلى حوادث خطيرة، داعية السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والتحلي بالمسؤولية أثناء القيادة.



وفي السياق ذاته، بيّنت أن نشر مقاطع الفيديو المتعلقة بهذه المخالفات يأتي لأغراض توعوية بحتة، مشددة على ضرورة الالتزام بأخلاقيات التعليق وعدم الإساءة للأشخاص الذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.









