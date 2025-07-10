"إدارة الموانئ": انخفاض حوادث ميناء العقبة أكثر من 80%

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، إن رئيس الوزراء اطلع على العمل في ميناء العقبة الجديد وإجراءات السلامة العامة، كما اطلع على المرحلة الثانية من أعمال مشروع تطوير الميناء بهدف زيادة سرعة المناولة.

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