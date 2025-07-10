"إدارة الموانئ": انخفاض حوادث ميناء العقبة أكثر من 80%

وأضاف خليفات الخميس، أن حوداث ميناء العقبة انخفضت في 2025 أكثر من 80% مقارنة في 2023، وذلك بفضل إجراءات السلامة.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة العمل توقف انظمتها الالكترونية من الخميس إلى مساء السبت
-
حسّان: أمام العقبة مشاريع استراتيجية تتطلب جهودا مضاعفة لدعمها وتنفيذها
-
لجنة النشاط والمسؤولية المجتمعية في الضمان الاجتماعي تنظّم يوماً تطوعياً في غابات اشتفينا
-
(79) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
مفوضية اللاجئين في الأردن: هدفنا إيصال اللاجئين إلى الجامعات بنسبة 15٪ بحلول 2030
-
ندوة تعاين مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
-
انطلاق معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شابات الصوانية
-
"صندوق الأمان" يطلق إطار كفايات لتعزيز قدرات الشباب الأيتام