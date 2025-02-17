إرادة ملكية بترفيع عدد من قضاة الشرع الشريف

وتضمن القرار، ترفيع أصحاب الفضيلة: الشيخ محمد هاشم محمد عزام، القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة العليا، والشيخ الدكتور زياد سامي جدعان الحجاج، القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة العليا ونقله إلى المحكمة العليا الشرعية، والشيخ خليل محمد عيد السكر، القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة العليا، والشيخ عاصم عبد الرحيم محمد عكور، القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة العليا.
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