إرادة ملكية بتسمية القاضي سفيراً لدى ليتوانيا

الوكيل الإخباري- صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير الأردني لدى مملكة هولندا خالد نايف القاضي، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى حكومة جمهورية ليتوانيا.

