إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة

وبموجب الإرادة الملكية السامية، يُعيّن عطوفة السيد فهد صالح سلامة الخيطان رئيسا غير متفرغ لمجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة اعتبارا من تاريخ 18/5/2026، وتُعيّن السيدة غزيه منيف عبدالمجيد حجازي، والسيد بشر إبراهيم بكر إبراهيم، والآنسة دانه فايز حنا الصياغ، والسيد أيمن محمد ارشيد العقيلي المقابلة، والسيد جودت زياد جودت الشماس، والآنسة ميرفت وليد حمدي اقصوي، أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة، اعتبارا من تاريخ 18/5/2026.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: الحصار على إيران مستمر حتى توقيع اتفاق نهائي
-
الحكومة توافق على تحويل قرض ألماني بـ 22.7 مليون دينار لتمويل مشروع الناقل الوطني للمياه
-
الحكومة توافق على إنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية في العقبة
-
الأردن ودول عربية وإسلامية يدينون أفعال بن غفير المهينة بحق المشاركين في أسطول الصمود
-
الحكومة تقر خطة استراتيجية تضمن الوصول المتساوي والعادل إلى التعليم الجيد لجميع الطلبة
-
مشروع قانون يخفض أعضاء مجالس أمناء الجامعات من 13 الى 9 أعضاء
-
تعيين مهند الصفدي مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون
-
العيسوي يعزي آل خاطر وشكري