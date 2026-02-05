إرادة ملكية بمنح أمين عام الديوان الملكي محمد إبراهيم الكركي لقب معالي

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بمنح محمد إبراهيم الكركي، أمين عام الديوان الملكي الهاشمي، لقب معالي، وذلك اعتبارا من تاريخ 2 شباط 2026، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية. اضافة اعلان





كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرارِ مجلسِ الوزراء المتضمنِ الموافقة على تسمية السفير الأردني لدى جمهورية تركيا حازم التميمي ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية تركمانستان.