الجمعة 2026-02-06 10:13 م

إرادة ملكية بمنح أمين عام الديوان الملكي محمد إبراهيم الكركي لقب معالي

إرادة ملكية
ارادة ملكية سامية
 
الخميس، 05-02-2026 08:36 م

الوكيل الإخباري-  صدرت الإرادة الملكية السامية بمنح محمد إبراهيم الكركي، أمين عام الديوان الملكي الهاشمي، لقب معالي، وذلك اعتبارا من تاريخ 2 شباط 2026، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.اضافة اعلان


كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرارِ مجلسِ الوزراء المتضمنِ الموافقة على تسمية السفير الأردني لدى جمهورية تركيا حازم التميمي ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية تركمانستان.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البيت الأبيض يسحب فيديو ترامب المسيء لأوباما ويقول إنه نُشر بـ"الخطأ"

عربي ودولي البيت الأبيض يسحب فيديو ترامب المسيء لأوباما ويقول إنه نُشر بـ"الخطأ"

روسيا تحصد ثالث أكبر محصول حبوب في تاريخها

عربي ودولي روسيا تحصد ثالث أكبر محصول حبوب في تاريخها

الأردن يرحّب بالمفاوضات الأميركية الإيرانية في مسقط

أخبار محلية الأردن يرحّب بالمفاوضات الأميركية الإيرانية في مسقط

دبلوماسي: إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم خلال محادثات عمان

عربي ودولي دبلوماسي: إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم خلال محادثات عمان

وفاة سيدة واصابة شخصين أثر حادث سقوط في محافظة اربد

أخبار محلية وفاة سيدة واصابة شخصين اثر حادث سقوط في اربد

المؤشرات الأوروبية تحقق مكاسب مع اختتام أسبوع الأرباح القياسية

أسواق ومال المؤشرات الأوروبية تحقق مكاسب مع اختتام أسبوع الأرباح القياسية

وتقدم النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن "ما يتردد عن تسرب وقود بخطوط تموين الطائرات بمطار القاهرة الدولي، وما ترتب عليه من تأخير في إقلاع عدد من الرحلات الجوية". وقال داود في طلبه ال

عربي ودولي أزمة وقود بمطار القاهرة تؤخر إقلاع عدد من الرحلات

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية توضيح صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة



 






الأكثر مشاهدة