إربد: أنشطة شبابية منوعة في لواء الوسطية

وتضمنت الفعاليات التي قدمها مجموعة من المدربين وبمشاركة 25 شابا، ضمن الفئة العمرية 12-14 عاما، مجموعة من النشاطات الرياضية والتطوعية والألعاب المنوعة من التراث الشعبي المحفزة لليافعين وجلسات حوارية عن أهمية الرياضة في حياتنا اليومية، والعابا رياضية متنوعة (فردية وجماعية)، وتدريبات اللياقة البدنية، وألعابا تشاركية تنشيطية، ومسابقات رياضية متنوعة، والعابا شعبية من الموروث الثقافي والاجتماعي، وأعمالا تطوعية.
وبين مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني، أن المعسكر الذي استمر لمدة يومين، استهدف استثمار طاقات وأوقات الشباب، وذلك من خلال طرح العديد من المحفزات على الإبداع والابتكار متضمنا تعريف المشاركين، بمفهوم اللياقة البدنية واتجاهاتها وأهميتها للألعاب الرياضية، فيما تم تدريب المشاركين على بعض الأنشطة البدنية.
وأشارت إلى أهمية المعسكرات في تعميق مفاهيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة وبناء الشخصية الشبابية الوطنية المتوازنة والمتكاملة للشباب الأردني وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحراك المجتمعي الإيجابي والمساهمة في صنع القرارات المتعلقة بمستقبلهم.
ويهدف المعسكر إلى دعم الشباب والاستثمار بطاقاتهم وأوقاتهم من خلال تسيير المحفزات على الإبداع والابتكار.
ودعت مديرية شباب محافظة إربد، جميع الراغبين بالتسجيل بالمعسكرات، ممن تتراوح أعمارهم بين 12_30 للتسجيل عبر الرابط التالي https://alhusseincamps.moy.gov.jo.
إلى ذلك، واصلت مديرية شباب محافظة إربد والمراكز التابعة لها في لواء الوسطية، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية المتنوعة، ضمن خططها السنوية للعام الحالي، ومحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025. واختتمت اليوم في مركز شباب الوسطية دورة "صناعة المعجنات" والتي نفذها المركز على مدار 6 أيام ضمن خطة نشاطاته لشهر آب، بمشاركة 20 مشاركا من الفئة العمرية 17-24 سنة.
وهدفت الدورة التي انطلقت في الثالث من الشهر الجاري وقدمها المدرب أيمن مهيدات من مؤسسة التدريب المهني، وبمساعدة من المتطوعة والناشطة الاجتماعية سيناء العزام? إلى تأهيل الشباب في مجال صناعة المعجنات وتمكينهم اقتصاديا وتعزيز دورهم في المجتمع.
من جانب آخر، أشاد المتدربون بالدورة التدريبية، مؤكدين أنها مفيدة للغاية وتساهم في تنمية مهاراتهم في مجال صناعة المعجنات والصناعات الغذائية.
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