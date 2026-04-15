إربد .. إزالة ورم سرطاني بوزن 22 كغم من مريض خمسيني

الوكيل الإخباري- أجرى فريق طبي متخصص في قسم الجراحة العامة في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري بمحافظة إربد، برئاسة المقدم الطبيب أحمد محمد عبيدات، عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني (ساركوما) من تجويف البطن لمريض يبلغ من العمر 55 عاماً، حيث بلغ وزن الورم 22 كغم.





وأوضح رئيس قسم الجراحة المقدم الطبيب أحمد عبيدات أن المريض كان يعاني من خلل في وظائف الكلى، وارتفاع ضغط الدم، وصعوبة في التنفس والحركة، إضافة إلى اضطرابات في النوم، مشيراً إلى أن هذا النوع النادر من الأورام يُعد تحدياً كبيراً نظراً لحجمه الضخم واتصاله بأعضاء حيوية رئيسية في الجسم، مؤكداً أنه تم استئصال الورم وأن المريض غادر المستشفى بحالة صحية جيدة وهو في طور التعافي.



وأكد مدير المستشفى العميد الطبيب عبدالحميد العدوان أن إجراء مثل هذه العمليات الكبرى في مستشفى طرفي يعكس مستوى الجاهزية العالية والتطور الذي وصلت إليه الخدمات الطبية، مما يسهم في تحسين رعاية المرضى والتخفيف من معاناتهم.





