إربد: اختتام دورة تدريبية لبرنامج التغير المناخي

الوكيل الإخباري- اختتمت في مركز شباب وشابات الصريح المدمج، التابع لمديرية شباب إربد اليوم، فعاليات الدورة التدريبية لبرنامج التغير المناخي، بمشاركة 30 شابا وشابة، ضمن الفئة العمرية من 15-17عاما.

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وبين مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني، أن الهدف من هذه الجلسات هو زيادة وعي الشباب بمفهوم التغير المناخي، وتعزيز مشاركتهم في التخفيف من حدة آثاره.



وأشار إلى أن هذه الدورات تتيح للشباب فرصاً للتمكين المعرفي والمهاري في مجال التغير المناخي، مما يعزز قدرتهم على تقديم حلول إبداعية لمواجهة التحديات البيئية في مجتمعاتهم المحلية وخلق مشاريع ومبادرات مؤثرة.