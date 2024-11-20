إربد: اختتام دورة تدريبية لبرنامج التغير المناخي

وبين مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني، أن الهدف من هذه الجلسات هو زيادة وعي الشباب بمفهوم التغير المناخي، وتعزيز مشاركتهم في التخفيف من حدة آثاره.
وأشار إلى أن هذه الدورات تتيح للشباب فرصاً للتمكين المعرفي والمهاري في مجال التغير المناخي، مما يعزز قدرتهم على تقديم حلول إبداعية لمواجهة التحديات البيئية في مجتمعاتهم المحلية وخلق مشاريع ومبادرات مؤثرة.
وتضمنت فعاليات الدورة التي قدمها المدرب خالد أبو زيد تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بتغير المناخ، مثل الفرق بين الطقس والمناخ، والفئات الأكثر تأثرا بالتغير المناخي، بالإضافة إلى مناقشة أسبابه والحلول المقترحة للحد من تأثيراته.
واستعرض أبو زيد القطاعات البيئية المتأثرة بالتغيرات المناخية، مع توضيح أهمية المسؤولية الفردية في إدارة النفايات وإيجاد حلول للمشكلات البيئية.
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