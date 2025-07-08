الثلاثاء 2025-07-08 09:28 م
 

إربد: البرنامج الأردني لسرطان الثدي ينظم جلسة توعوية

مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية
إربد
 
الثلاثاء، 08-07-2025 08:25 م

الوكيل الإخباري-    نظم البرنامج الأردني لسرطان الثدي، وبالتعاون مع المركز الريادي الأردني بإربد، اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية حوارية لمناقشة شعار الحملة للتوعية بمرض سرطان الثدي 2025.

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واستعرضت المدربة إحسان قطيشات من مؤسسة الحسين للسرطان، الخدمات التي يقدمها البرنامج الأردني لسرطان الثدي، بالتعاون مع المركز الريادي ومؤسسة الحسين للسرطان، ومنها خدمات الكشف المبكر، إضافة إلى توفير صورة الماموغرام مجانا للسيدات الأردنيات.


كما تضمن اللقاء مناقشة الصورة والشعار الذي سيتم استخدامه كشعار للحملة القادمة لسرطان الثدي في شهر تشرين أول المقبل.

 
 
gnews

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