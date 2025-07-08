إربد: البرنامج الأردني لسرطان الثدي ينظم جلسة توعوية

واستعرضت المدربة إحسان قطيشات من مؤسسة الحسين للسرطان، الخدمات التي يقدمها البرنامج الأردني لسرطان الثدي، بالتعاون مع المركز الريادي ومؤسسة الحسين للسرطان، ومنها خدمات الكشف المبكر، إضافة إلى توفير صورة الماموغرام مجانا للسيدات الأردنيات.
كما تضمن اللقاء مناقشة الصورة والشعار الذي سيتم استخدامه كشعار للحملة القادمة لسرطان الثدي في شهر تشرين أول المقبل.
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