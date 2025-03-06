إربد: تحرير 6 مخالفات لمنشآت تجارية وإزالة 25 بسطة

وقال الحوامدة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن الجهات المعنية قامت أيضاً بإزالة 25 اعتداءً على الأرصفة والشارع العام، شملت بسطات وتعديات على الطرق في الوسط التجاري للمدينة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات جاءت خلال جولة تفتيشية مكثفة يومية تنفذها اللجنة خلال شهر رمضان.
ونوه إلى استمرار الحاكمية الإدارية بمتابعة الاعتداءات التي تقع من قبل أصحاب البسطات على الشارع العام، سواءً في الأسواق التجارية أو في داخل حرم الدوار، وأنها ستقوم بإزالة العوائق والمواد التي تعترض حركة المرور وتعرض حياة المشاة والسائقين للخطر، داعياً المواطنين للمشاركة الفعالة والتعاون المستمر للمحافظة على الطرق والأرصفة بشكل مستدام وتعزيز الوعي بأهمية الاحترام والحفاظ على الممتلكات العامة.
وأضاف الحوامدة، أن الجهات المعنية قامت أيضاً بتحويل 3 أشخاص للمدعي العام لانتهاكهم حرمة شهر رمضان، وأوقفت منشأتين عن العمل لعدم التزامهما بشروط الصحة والسلامة العامة.
وأشار إلى أن المجلس التنفيذي للمحافظة، قرر قبل حلول شهر رمضان توحيد جهود اللجان الرقابية المشتركة خلال الشهر الفضيل، بما ينسجم وتطلعات الحاكمية الإدارية الهادفة إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة دون تجاوزات من أية جهة، مؤكداً أن اللجان المشتركة تنفذ يومياً جولات ميدانية على الأسواق بالوحدات الإدارية التابعة للمحافظة للتأكد من تطبيقها شروط الصحة والسلامة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
الملكة رانيا تقيم مائدة إفطار لعدد من سيدات العقبة
-
الأردن يستضيف اجتماعا لدول جوار سوريا الأحد
-
بلدية إربد تنذر 161 منشأة وتخالف 79 منذ بداية شهر رمضان
-
بلدية عجلون تكثف الرقابة على الأسواق
-
مؤسسة الإقراض الزراعي في إربد تمنح قروضاً بدون فوائد لهذه الفئة
-
الأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي
-
الجيش يطلق حملة "طرود الخير" لتوزيع 10 آلاف طرد خيري خلال رمضان
-
وفاة طفل إثر سقوطه من سطح منزل ذويه