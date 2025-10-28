إربد: ضبط صهريج مياه عادمة يفرغ حمولته بطريقة مخالفة

وقال العتوم، اليوم الثلاثاء، إنه بناءً على المعلومات الواردة والمتابعة الحثيثة والمكثفة من قبل الأجهزة المعنية، ضبطت الأجهزة صهريج مياه عادمة يقوم بتفريغ محتوياته داخل منهل صرف صحي يعود لمنزل، وهو منهل مرتبط مباشرة بشبكة الصرف الصحي التابعة لشركة مياه اليرموك.
وأضاف العتوم أن عملية التحري والمتابعة أسفرت عن ضبط السائق وهو يضع "البربيش" داخل المنهل ويفرغ المياه العادمة داخله، حيث تم ضبطه فوراً، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المشددة واللازمة بحق صاحب المنزل وبحق صاحب الصهريج، لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات التي تُعد اعتداءً صارخاً على البنية التحتية والبيئة.
ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، مشدداً أن المحافظة والأجهزة الرقابية لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه المساس بالصالح العام وسلامة شبكات المياه والصرف الصحي.
