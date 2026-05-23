إربد: كرنفالات فلكلورية وثقافية احتفالا بالاستقلال

السبت، 23-05-2026 11:22 م

الوكيل الإخباري-    انطلقت في حدائق الملك عبدالله الثاني بمحافظة إربد مساء اليوم السبت، برعاية مساعد المحافظ الدكتور رامي عبيدات، أولى فعاليات الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد استقلال المملكة بحضور عدد من الشخصيات الرسمية وممثلي المجتمع المحلي وجمع من المواطنين.

واشتملت فعاليات الاحتفال على مجموعة من الأنشطة والفعاليات المخصصة للعائلة والطفل، وباقة منوعة من الفعاليات الفنية والفلكلورية والثقافية تضمنت فقرات الأطفال، وعروضا ترفيهية لشخصيات كرتونية، ومسابقات ثقافية وتوزيع جوائز على الفائزين، والرسم على الوجوه.

 
 


