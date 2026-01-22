الخميس 2026-01-22 12:14 م

إرسال 6 ملايين رسالة خلوية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

كاميرا الرقابة البيئية المخصصة لرصد مخالفات إلقاء النفايات العشوائي
كاميرا الرقابة البيئية المخصصة لرصد مخالفات إلقاء النفايات العشوائي
 
الخميس، 22-01-2026 10:20 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة البيئة، إن الحكومة تطلق مواد توعوية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات على 128 لوحة رقمية في العاصمة عمّان، إضافة إلى 10 لوحات في العقبة و300 لوحة داخل باصات عمّان و26 لوحة سيتم تركيبها على الجسور وجوانب الطرق في المحافظات.اضافة اعلان


ولفتت الوزارة، الخميس، النظر إلى أن الحملة تشمل إرسال 6 ملايين رسالة خلوية حتى نهاية شهر كانون الثاني الحالي، إضافة إلى إرسال رسائل توعوية على البريد الإلكتروني الحكومي من خلال تطبيق (سند) وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأشارت الوزارة إلى أن المواد التوعوية ستبث على 6 قنوات إذاعية، إضافة لنشر الرسائل التوعوية على مواقع التواصل الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية الشريكة والجمعيات البيئية والمجتمع المحلي والمواقع الاخبارية الالكترونية والناشطين البيئيين.

الحكومة، أطلقت الشهر الحالي، البرنامج التنفيذي الوطني لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027، في خطوة تعكس التزاما وطنيا شاملا بحماية الصحة العامة والبيئة من خلال تحسين مستوى النظافة العامة في مختلف محافظات المملكة.

ويرتكز البرنامج التنفيذي على أربعة محاور رئيسة تعالج ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات من خلال منظومة شاملة من الإجراءات التنظيمية والفنية والرقابية والتوعوية، والتي صُممت بناءً على تقييم واقعي للاحتياجات والتحديات في مختلف المناطق، ويعتمد على نهج شامل يقوم على التكامل بين السياسات البيئية والتنموية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على الموارد وتحسين نوعية الحياة للمواطنين وترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية، وخفض كلفة إدارة النفايات وتحفيز الاقتصاد الدائري.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إعلان هام من الأحوال المدنية لجميع المواطنين

أخبار محلية إعلان هام من الأحوال المدنية لجميع المواطنين

ت

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

علم الأردن

أخبار محلية الأردن يستضيف العام الحالي مؤتمرا رفيع المستوى لبحث العمل الإنساني في الحروب

ل

أخبار محلية استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد

ا

أخبار محلية التربية تعمم بضرورة التزام معلمي "الإضافي" بالبصمة لضمان صرف مستحقاتهم

مصر.. القبض على رجل أعمال سوري شهير قبل سفره لتركيا

عربي ودولي مصر.. القبض على رجل أعمال سوري شهير قبل سفره لتركيا

الصناعة والتجارة تعلن خطتها الرمضانية لضمان توفر السلع واستقرار الأسعار

أخبار محلية الصناعة والتجارة تعلن خطتها الرمضانية لضمان توفر السلع واستقرار الأسعار

م

أسواق ومال الأسواق الآسيوية ترتفع عقب استبعاد ترمب للرسوم والعمل العسكري



 






الأكثر مشاهدة