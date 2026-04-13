إرشادات مرورية لبدء توسعة طريق كفرنجة – وادي الطواحين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع إدارة السير المركزية والدوريات الخارجية، عن بدء تنفيذ تنظيمات وإرشادات مرورية في مناطق العمل ضمن مشروع صيانة وتوسعة طريق كفرنجة – وادي الطواحين (المرحلة الثانية) في محافظة عجلون، وذلك بطول تقريبي يبلغ 2.8 كيلومتر.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم الاثنين، أن المشروع يأتي ضمن جهودها لتحسين البنية التحتية للطرق وتعزيز السلامة المرورية، حيث تبلغ مدة التنفيذ 180 يوما، وبكلفة تقديرية تصل إلى نحو 2.77 مليون دينار.



وتشمل الأعمال وفق البيان توسعة الطريق القائم، وكشط سطح الطريق وإعادة تنفيذ طبقة خلطة إسفلتية جديدة، إلى جانب أعمال القطع والردم والفرشيات لمنطقة التوسعة، وأعمال القطع الصخري وتركيب شبك حماية للمنحدرات الصخرية، إضافة إلى تنفيذ حمايات "جابيون"، وأعمال الدهانات الأرضية، وتركيب الإنارة بطول يقارب 6 كيلومترات، فضلا عن استكمال عناصر السلامة المرورية على طول المشروع للمرحلتين الأولى والثانية، وفق أعلى المعايير العالمية.



وأوضحت الوزارة أن آلية العمل ستتم من خلال تقسيم الطريق إلى مناطق عمل للتوسعات باستخدام حواجز بلاستيكية، بحيث يتم العمل في أحد المسربين مع الإبقاء على المسرب الآخر مفتوحا أمام حركة السير. وبعد الانتهاء من توسعة المسرب الأول، سيتم تحويل حركة المرور إليه والبدء بأعمال التوسعة في المسرب الآخر.