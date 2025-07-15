إزالة الاعتداءات على شارع الغور الحيوي في كفرنجة

الوكيل الإخباري- باشرت كوادر بلدية كفرنجة الجديدة اليوم الثلاثاء، حملة ميدانية شاملة لإزالة الاعتداءات والعوائق عن شارع الغور الحيوي في إطار تحسين الواقع المروري وتعزيز انسيابية الحركة.

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وقال رئيس لجنة بلدية كفرنجة الجديدة إسماعيل العرود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن شارع الغور يعد شريانا حيويا يربط بين عدة محافظات ويخدم مناطق سياحية وتجارية مهمة ما يستدعي الحفاظ على جاهزيته ونظافته وخلوه من أي تعديات تعيق حركة المواطنين والزوار.



وأضاف ان البلدية تعمل ضمن خطة شاملة تهدف إلى إزالة جميع أشكال الاعتداءات والعوائق على الطرق العامة في مختلف مناطق كفرنجة، مشددا على أهمية التزام الجميع بالقوانين الناظمة للحفاظ على المرافق العامة والنسق الحضري للمدينة.