إزالة بناء مهجور وآيل للسقوط بمنطقة المنارة في اربد

وقال الناطق الإعلامي باسم البلدية غيث التل، إن كوادر البلدية نفذت عملية الإزالة بالتوافق مع مالكي العقار، بعد الكشف الميداني الذي بيّن أن البناء الذي يقع قرب إحدى المدارس الحكومية، يشكل خطرا على السلامة العامة والمجاورين والمارة نتيجة تهالكه واحتمالية انهياره، فضلا عن سلبياته البيئية والصحية.
وأضاف إن البلدية ماضية في حصر وإزالة الأبنية والخرابات المهجورة والآيلة للسقوط ضمن الإجراءات القانونية، لما تسببه من مكاره صحية وبؤر لتجمع النفايات والحشرات، إضافة الى مخاطرها الإنشائية، داعيا المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مواقع مشابهة حفاظا على السلامة العامة والبيئة.
