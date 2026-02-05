إزالة بناء مهجور وآيل للسقوط بمنطقة المنارة في اربد

الوكيل الإخباري- أزالت بلدية اربد الكبرى اليوم الخميس، بناءً قديما مهجورا وآيلا للسقوط في منطقة المنارة غربي اربد، يشكل مكرهة صحية وتهديدا للسلامة العامة.

وقال الناطق الإعلامي باسم البلدية غيث التل، إن كوادر البلدية نفذت عملية الإزالة بالتوافق مع مالكي العقار، بعد الكشف الميداني الذي بيّن أن البناء الذي يقع قرب إحدى المدارس الحكومية، يشكل خطرا على السلامة العامة والمجاورين والمارة نتيجة تهالكه واحتمالية انهياره، فضلا عن سلبياته البيئية والصحية.