إزالة 20 اعتداءً على الطرق والأرصفة في عنجرة

05:43 م

أزالت بلدية عجلون الكبرى نحو 20 اعتداءً على الطرق والأرصفة في بلدة عنجرة، كانت تشكل خطرا على مستخدمي الطريق وتسببت في إعاقة حركة المرور.





وقال الناطق الإعلامي باسم البلدية، محمود العبود، اليوم الاثنين، إن الاعتداءات التي أزيلت في منطقتي رأس العين والمثلث الغربي كانت تتسبب في ارتباكات مرورية وحوادث مختلفة، وتشكل مصدر إزعاج للمواطنين.



وأضاف أن البلدية أنذرت المخالفين ومنحتهم مهلة لتصويب أوضاعهم قبل تنفيذ الإزالة، مؤكدا أن البلدية عملت بعد ذلك على توفير ممرات آمنة للمشاة ومستخدمي الطرق.



وأشار إلى أن البلدية تعمل حاليا على دراسة إنشاء سوق شعبي بعد استئجار ساحة مناسبة لنقل البسطات إليها، مبينا أن السوق سيُجهز وفق شروط السلامة العامة لضمان انسيابية الحركة وتنظيم الأسواق.

