الثلاثاء 2026-03-10 10:04 م

إزالة 35 بسطة مخالفة في إربد

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 10-03-2026 08:45 م

الوكيل الإخباري- أزالت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، 35 بسطة متنقلة تعتدي على الأرصفة والشوارع العامة في مناطق متفرقة كانت تشكل إعاقة لحركة المرور والمشاة.

اضافة اعلان


وقال محافظ إربد بالإنابة، الدكتور رائد الجعافرة، إن اللجنة التي شاركت فيها بلدية إربد الكبرى، ومديرية الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء، ومديرية الصناعة والتجارة، والإدارة الملكية لحماية البيئة، أوقفت منشأة عن العمل لمخالفتها الشروط الصحية منشأة عطارة لمخالفتها الشروط الصحية إلى حين تصويب المخالفات المحددة لها، كما أتلفت كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك.


وأشار إلى أنه تم توجيه 6 مخالفات صحية وبيئية لمحال مختلفة، إضافة إلى توجيه ضبط تفتيش لـ 21 منشأة تجارية.


وأكد الجعافرة استمرار الجولات الرقابية على الأسواق طوال شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن الخطة المعتمدة لتكثيف الرقابة الصحية وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على السلامة العامة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف

عربي ودولي ويتكوف يتحدّث عن زيارة محتملة لإسرائيل الأسبوع المقبل

قوات أمريكية - أرشيفية

عربي ودولي رويترز: إصابة 150 جندياً أمريكياً منذ بدء العمليات العسكرية على إيران

العيسوي يعزي عشيرة السميرات

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة السميرات

العيسوي يلتقي وفدا من جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني

أخبار محلية العيسوي يلتقي وفدا من جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني

ب

فلسطين استشهاد فلسطيني جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا وسط قطاع غزة

ب

أخبار محلية إزالة 35 بسطة مخالفة في إربد

ل

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

ب

أخبار محلية وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكرواتي



 






الأكثر مشاهدة