إزالة 35 بسطة مخالفة في إربد

وقال محافظ إربد بالإنابة، الدكتور رائد الجعافرة، إن اللجنة التي شاركت فيها بلدية إربد الكبرى، ومديرية الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء، ومديرية الصناعة والتجارة، والإدارة الملكية لحماية البيئة، أوقفت منشأة عن العمل لمخالفتها الشروط الصحية منشأة عطارة لمخالفتها الشروط الصحية إلى حين تصويب المخالفات المحددة لها، كما أتلفت كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك.
وأشار إلى أنه تم توجيه 6 مخالفات صحية وبيئية لمحال مختلفة، إضافة إلى توجيه ضبط تفتيش لـ 21 منشأة تجارية.
وأكد الجعافرة استمرار الجولات الرقابية على الأسواق طوال شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن الخطة المعتمدة لتكثيف الرقابة الصحية وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على السلامة العامة.
