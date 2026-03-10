إزالة 35 بسطة مخالفة في إربد

الوكيل الإخباري- أزالت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، 35 بسطة متنقلة تعتدي على الأرصفة والشوارع العامة في مناطق متفرقة كانت تشكل إعاقة لحركة المرور والمشاة.

وقال محافظ إربد بالإنابة، الدكتور رائد الجعافرة، إن اللجنة التي شاركت فيها بلدية إربد الكبرى، ومديرية الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء، ومديرية الصناعة والتجارة، والإدارة الملكية لحماية البيئة، أوقفت منشأة عن العمل لمخالفتها الشروط الصحية منشأة عطارة لمخالفتها الشروط الصحية إلى حين تصويب المخالفات المحددة لها، كما أتلفت كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك.



وأشار إلى أنه تم توجيه 6 مخالفات صحية وبيئية لمحال مختلفة، إضافة إلى توجيه ضبط تفتيش لـ 21 منشأة تجارية.