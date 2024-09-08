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إسرائيل تغلق جميع معابرها البرية مع الأردن

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 08-09-2024 01:30 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت إسرائيل إغلاق جميع المعابر الحدودية مع الأردن والتي تشمل معبر "إسحق رابين" وادي عربة، ومعبر "نهر الأردن" جسر الشيخ حسين، بالاضافة إلى معبر "اللنبي" جسر الملك حسين الذي وقع عليه الهجوم صباح اليوم الأحد، والذي أدى إلى مقتل 3 رجال أمن اسرائيليين على المعبر.

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 وأكدت اسرائيل ان هذا الإغلاق يعني ان جميع المعابر الاسرائيلية مع الأردن مغلقة حتى اشعار اخر.   

 

ولفتت إلى أن إغلاق المعابر جاء بتوصيات من قوات الأمن الاسرائيلية، داعية المسافرين إلى تحديث معلوماتهم على الموقع الالكتروني لهيئة المطارات قبل الوصول الى المحطات المختلفة.

 

"يديعوت أحرونوت"

 
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