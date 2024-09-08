إسرائيل تكشف عن السلاح المستخدم في "هجوم الجسر" (صورة)

وقال جيش الاحتلال ان منفذ الهجوم اقترب من منطقة جسر اللنبي من الأردن في شاحنة، وخرج منها وفتح النار على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة على الجسر.
وأضاف: "قوات الأمن قتلت المنفذ، وأعلن عن مقتل 3 إسرائيليين نتيجة للهجوم".
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