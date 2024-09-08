إسرائيل تكشف عن السلاح المستخدم في "هجوم الجسر" (صورة)

الوكيل الإخباري- كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تفاصيل الهجوم الذي وقع عند جسر الملك حسين "معبر اللنبي" على الجانب الاسرائيلي، وأدى لمقتل 3 إسرائيليين فضلا عن منفذ العملية، مميطا اللثام عن صورة للسلاح المستخدم بالعملية.



وقال جيش الاحتلال ان منفذ الهجوم اقترب من منطقة جسر اللنبي من الأردن في شاحنة، وخرج منها وفتح النار على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة على الجسر.





وأضاف: "قوات الأمن قتلت المنفذ، وأعلن عن مقتل 3 إسرائيليين نتيجة للهجوم".

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وذكر شهود عيان أن المهاجم فتح النار على قوات الأمن الاسرائيلية من المسافة صفر، وحقق اصابات مباشرة.