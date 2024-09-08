 
الأحد 2024-09-08 02:52 م
 
 

إسرائيل تكشف عن السلاح المستخدم في "هجوم الجسر" (صورة)

جانب من التعزيزات الاسرائيلية قرب الحدود مع الاردن | من المصدر
جانب من التعزيزات الاسرائيلية قرب الحدود مع الاردن | من المصدر
الأحد، 08-09-2024 02:03 م

الوكيل الإخباري-   كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تفاصيل الهجوم الذي وقع عند  جسر الملك حسين "معبر اللنبي" على الجانب الاسرائيلي، وأدى لمقتل 3 إسرائيليين فضلا عن منفذ العملية، مميطا اللثام عن صورة للسلاح المستخدم بالعملية.

وقال جيش الاحتلال ان منفذ الهجوم اقترب من منطقة جسر اللنبي من الأردن في شاحنة، وخرج منها وفتح النار على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة على الجسر.


وأضاف: "قوات الأمن قتلت المنفذ، وأعلن عن مقتل 3 إسرائيليين نتيجة للهجوم".

اضافة اعلان

 

وذكر شهود عيان أن المهاجم فتح النار على قوات الأمن الاسرائيلية من المسافة صفر، وحقق اصابات مباشرة.

 


Image1_92024814150412960644.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

بورصة عمان

اقتصاد محلي مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

تيليغرام

تكنولوجيا تيليغرام يسمح للمستخدمين بالإبلاع عن المحتوى الضار

جانب من الإطلاق

أخبار محلية إطلاق مشروع تقييم التحول الرقمي في القطاع الصحي

تعزيزات أمنية إسرائيلية قرب الحدود مع الأردن | من المصدر

أخبار محلية عاجل | إعلام إسرائيلي: الأردني ماهر الجازي منفذ "عملية الجسر"

من المصدر

فلسطين الإحتلال يفرج عن مسافرين علقوا على جسر الملك الحسين

وزارة الداخلية

أخبار محلية الفراية يوعز باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية أثناء الانتخابات

تلميذ بريطاني تعرض لحروق شديدة

منوعات بريطانيا .. واقٍ من الشمس يحوّل عطلة إلى كارثة

حزب الله

عربي ودولي حزب الله يعلن مهاجمة رأس الناقورة



 


الأكثر مشاهدة





عاجل