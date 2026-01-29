إشهار رواية "المنفى الخامس" لمحمود رحال

وفي ندوة احتفائية، شارك عضو الاتحاد الكاتب ممدوح الغليلات في تقديم قراءة حول الرواية تناول فيها: الأبعاد الإنسانية والفكرية للرواية، مبينًا أن رواية "المنفى الخامس" لا تقدم سردًا حكائيًا تقليديًا، بل تشتغل على مفهوم المنفى بوصفه حالةً وجوديةً وزمنيةً تتجاوز الجغرافيا، لتلامس الذاكرة والوعي وحقّ الإنسان في السرد.
-
أخبار متعلقة
-
القطامين يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في قطاع النقل
-
مجلس أمناء جامعة الزرقاء يطلع على واقع كلية الإعلام وخطط تطويرها
-
ندوة تعاين صناعة الفيلم في السينما الاردنية
-
حوارية تناقش إدارة الموارد البشرية ودورها في تطوير منظومة العمل الحكومي
-
"تربية الجامعة" بطلا لدورة الأمير فيصل الأولمبية
-
عقد اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز المباني والمنازل ذات الاستهلاك الصفري للطاقة
-
جمعية الحسين تنظم مؤتمر التنمية المجتمعية الدامجة
-
مفوض شؤون السياحة في "العقبة الخاصة" يطلع على احتياجات منطقة وادي رم