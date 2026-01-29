الخميس 2026-01-29 07:16 م

إشهار رواية "المنفى الخامس" لمحمود رحال

إشهار رواية "المنفى الخامس" لمحمود رحال
إشهار رواية "المنفى الخامس" لمحمود رحال
 
الخميس، 29-01-2026 06:45 م

الوكيل الإخباري-    أشهر عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين الكاتب محمود رحال روايته "المنفى الخامس" مساء أمس في مقر "الاتحاد" بعمان.

اضافة اعلان


وفي ندوة احتفائية، شارك عضو الاتحاد الكاتب ممدوح الغليلات في تقديم قراءة حول الرواية تناول فيها: الأبعاد الإنسانية والفكرية للرواية، مبينًا أن رواية "المنفى الخامس" لا تقدم سردًا حكائيًا تقليديًا، بل تشتغل على مفهوم المنفى بوصفه حالةً وجوديةً وزمنيةً تتجاوز الجغرافيا، لتلامس الذاكرة والوعي وحقّ الإنسان في السرد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

القطامين يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في قطاع النقل

أخبار محلية القطامين يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في قطاع النقل

مجلس أمناء جامعة الزرقاء يطلع على واقع كلية الإعلام وخطط تطويرها

أخبار محلية مجلس أمناء جامعة الزرقاء يطلع على واقع كلية الإعلام وخطط تطويرها

إشهار رواية "المنفى الخامس" لمحمود رحال

أخبار محلية إشهار رواية "المنفى الخامس" لمحمود رحال

ندوة تعاين صناعة الفيلم في السينما الاردنية

أخبار محلية ندوة تعاين صناعة الفيلم في السينما الاردنية

معهد الإدارة العامة

أخبار محلية حوارية تناقش إدارة الموارد البشرية ودورها في تطوير منظومة العمل الحكومي

أسعار الذهب تحلق عالمياً وتسجل رقماً قياسياً

أسواق ومال مجلس الذهب العالمي : ارتفاع قياسي للطلب على الذهب

هدى شعراوي

فن ومشاهير تفاصيل جديدة صادمة حول مقتل الفنانة الشهيرة «أم زكي»

مجلس النواب

شؤون برلمانية البرلمانية الأردنية – الأمريكية تلتقي السفير الأمريكي



 






الأكثر مشاهدة