إصابة بليغة لسائق دراجة نارية بعد حادث تصادم في اربد

وأسفر الحادث عن سقوط خمس سيارات من فوق الناقلة إلى خارج حرم الطريق العام، مما تسبب بإعاقة جزئية لحركة السير في المنطقة، بالإضافة إلى إصابة سائق الناقلة، والذي جرى نقله إلى مستشفى الطفيلة الحكومي، حيث وصفت حالته العامة بالمتوسطة.
كما وقع حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية أمس الإثنين في المنطقة الجنوبية لمحافظة اربد وتحديداً ضمن اختصاص مركز أمن بني عبيد ، ونتج عن الحادث إصابة سائق الدراجة بإصابة بليغة ، وتم تعليل الحادث بمخالفة قواعد المرور .
وتهيب إدارة السير بجميع السائقين ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وعدم الانشغال أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق الخارجية، محذّرة من خطورة تغيير المسرب بشكل مفاجئ أو القيادة بسرعات عالية قد تؤدي إلى فقدان السيطرة، خاصة عند نقل حمولات ثقيلة أو كبيرة الحجم.
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