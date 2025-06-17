إصابة بليغة وأخرى متوسطة بحادث دهس بعد دوار الرجيب

وبحسب التقرير المروري اليومي الصادر عن إدارة السير، فإن سبب الحادث يعود إلى عدم أخذ الاحتياطات المرورية اللازمة، وقيام المشاة بقطع الطريق من جهة اليسار إلى اليمين .
ودعت الإدارة السائقين والمشاة على حدّ سواء إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية، تفادياً لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة، مؤكدة أن السلامة على الطريق مسؤولية مشتركة.
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