الثلاثاء 2025-06-17 08:35 ص
 

إصابة بليغة وأخرى متوسطة بحادث دهس بعد دوار الرجيب

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 17-06-2025 08:10 ص
الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس مؤسف يوم أمس الإثنين، ضمن اختصاص جنوب عمّان، وتحديداً بعد دوّار الرجيب باتجاه الصوامع، حيث تعرّض اثنان من المشاة لحادث دهس، ما أسفر عن إصابة أحدهما إصابة بليغة، والآخر بإصابة متوسطة.اضافة اعلان


وبحسب التقرير المروري اليومي الصادر عن إدارة السير، فإن سبب الحادث يعود إلى عدم أخذ الاحتياطات المرورية اللازمة، وقيام المشاة بقطع الطريق من جهة اليسار إلى اليمين .

ودعت الإدارة السائقين والمشاة على حدّ سواء إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية، تفادياً لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة، مؤكدة أن السلامة على الطريق مسؤولية مشتركة.
 
gnews

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