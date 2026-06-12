إصابة شخص بعيار ناري في معان والمطلق يسلم نفسه

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان، إن أحد الأشخاص أقدم الجمعة على إطلاق النار على شخص آخر في محافظة معان إثر خلاف سابق، حيث أُسعف المصاب إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة، فيما قام مطلق النار بتسليم نفسه للأجهزة الأمنيّة والسلاح الناري المُستخدم واعترف بارتكاب الجريمة وستتم إحالة القضية للقضاء.
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