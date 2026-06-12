إصابة شخص بعيار ناري في معان والمطلق يسلم نفسه

الوكيل الإخباري- أقدم أحد الأشخاص على إطلاق النار على شخص آخر في محافظة معان، وقام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية، وفق مديرية الأمن العام.

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان، إن أحد الأشخاص أقدم الجمعة على إطلاق النار على شخص آخر في محافظة معان إثر خلاف سابق، حيث أُسعف المصاب إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة، فيما قام مطلق النار بتسليم نفسه للأجهزة الأمنيّة والسلاح الناري المُستخدم واعترف بارتكاب الجريمة وستتم إحالة القضية للقضاء.