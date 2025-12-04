الخميس 2025-12-04 10:55 ص

إصابة 5 أشخاص بحوادث مختلفة على الطرق الخارجية

الدفاع المدني
الخميس، 04-12-2025 08:38 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب أشخاص بحوادث متفرقة على مختلف الطرق الخارجية في محافظات المملكة.اضافة اعلان


وقال النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات الخارجية، إنّ حادثًا وقع على جسر الطنيب بين مركبتين نتج عنه إصابتين متوسطتين، بسبب مخالفة قواعد الأولوية، وتم نقلهما إلى مستشفى التوتنجي.

كذلك فقد شهد الطريق الصحراوي قبل مطبات ضبعة  ، تصادمًا بين مركبتين واصطدام إحداهما بعمود إنارة، حيث نتج عن الحادث إصابتان تم نقلهما إلى مستشفى النديم الحكومي.

كما تعاملت الدوريات مع حادث تدهور مركبة على طريق المطار مدخل شارع الـ 100 باتجاه الزرقاء، نتج عنه إصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى التوتنجي.
 
 


