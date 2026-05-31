إصابة 8 أشخاص في حادثين مروريين على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

08:09 ص

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر الدوريات الخارجية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع عدد من الحوادث المرورية على الطرق الخارجية في مختلف مناطق المملكة، أسفرت عن إصابات بشرية وأعاقت الحركة المرورية في بعض المواقع قبل إعادة فتح الطرق أمام المركبات.





وقال الملازم ليث الفريحات من الدوريات الخارجية عبر التقرير المروري اليومي إن الفرق المختصة تعاملت مع حادث تصادم وقع على طريق وادي عربة، وتحديداً في منطقة غور حديثة باتجاه العاصمة عمان، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم ونقلهم إلى مستشفى غور الصافي لتلقي العلاج.



وأضاف أن حادث تدهور وقع على الطريق الصحراوي قبل منطقة القطرانة باتجاه عمان، نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص، وتم إخلاؤهم إلى مستشفى الكرك الحكومي لمتابعة حالتهم الصحية.



وأشار الفريحات إلى أن الفرق الميدانية تعاملت كذلك مع حادث تصادم بين مركبتي شحن على الطريق الخلفي المؤدي إلى ميناء العقبة، ما تسبب بوجود عائق مروري نتيجة انسكاب زيوت على الطريق. وأوضح أن الكوادر المختصة عملت على إزالة العوائق ومعالجة آثار الحادث، قبل إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.



وأكدت الدوريات الخارجية أهمية الالتزام بقواعد المرور وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الخارجية، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.





