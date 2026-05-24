إصابتان بحادثي تصادم على طريق إربد – عمّان ومنطقة الجفر خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- قال النقيب زياد الشرمان من الدوريات الخارجية، إن كوادر الدوريات تعاملت خلال الساعات الـ24 الماضية مع عدد من الحوادث المرورية على الطرق الخارجية، أسفرت عن إصابتين متوسطتين في حادثين منفصلين.





وأوضح الشرمان عبر التقرير المروري اليومي أن حادث تصادم وقع على طريق إربد – عمّان، وأسفر عن إصابة متوسطة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مستشفى جرش الحكومي لتلقي العلاج اللازم.



وأضاف أن حادث تصادم آخر وقع ضمن اختصاص منطقة الجفر، نتجت عنه إصابة متوسطة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى معان الحكومي، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادثين واتخاذ الإجراءات اللازمة.





